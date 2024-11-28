تركيا تقلّص صفقة شراء مقاتلات من أميركا

قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إن أنقرة قلصت صفقة تبلغ قيمتها 23 مليار دولار لشراء مقاتلات «إف-16» من الولايات المتحدة، إذ ألغت شراء 79 مجموعة من معدات التحديث لأسطولها الحالي.

وأوضح غولر خلال جلسة بالبرلمان: «تم سداد دفعة أولية بقيمة 1.4 مليار دولار لشراء طائرات (إف-16 بلوك-70)، وبهذا المبلغ سيتم شراء 40 طائرة (إف-16 بلوك-70 فايبر)، فيما كنا نعتزم شراء 79 مجموعة تحديث».

وأضاف: «تخلينا عن مجموعات التحديث، والسبب أن مرافق شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش) قادرة على تنفيذ هذا التحديث بنفسها، لذلك تركنا الأمر لها».