السيدات الأميركيات الأُول يُثرين ثقافة الموضة الأميركية

تعكس خزانة ملابس السيدات الأميركيات الأُول لمسات خاصة تعكس أذواقهن واختياراتهن من الملابس، فكل واحدة منهنّ تتمتع بذوق محدد يعكس على وجه التحديد من هي، أو على الأقل مَن تريدنا أن نتصورها، كما تعكس خزانة ملابس السيدة الأولى روح عصرها السياسي.. وفي ما يلي استعراض لما تعكسه اختيارات بعض السيدات الأميركيات الأُول:

جاكلين كينيدي

السيدة الأميركية الأولى الراحلة، جاكلين كينيدي، تُعرف عالمياً بأناقتها ورشاقتها وإسهامها المؤثر في الثقافة الأميركية، حيث أعاد أسلوبها - الذي يتميز بالبدلات الأنيقة والقبعات الصغيرة والنظارات الشمسية المميزة - تعريف زي السيدة الأولى، وأثّر في اتجاهات الموضة لعقود من الزمن. وغالباً ما كانت ترتدي تصاميم أيقونية لمصممين مشهورين مثل شانيل وأوليج كاسيني، ما جلب الموضة الراقية إلى البيت الأبيض ورفع الإدراك الوطني للأناقة.

هيلاري كلينتون

تركز خزانة ملابس هيلاري كلينتون على القوة والعملية، وغالباً ما ترتدي بدلات من مصممين أميركيين مثل رالف لورين، ومايكل كورس، ما يرمز إلى تفانيها في حب منتجات بلادها، وفي السنوات الأخيرة تبنّت ألواناً أكثر إشراقاً من مصممين مثل جورجيو أرماني وإسكادا، حيث عكست مظهراً راقياً ومهنياً، وجلب حبها لظلال غروب الشمس من البرتقالي إلى الأصفر نضارة إلى أزياء السيدة الأولى.

ميشيل أوباما

هي بطلة الأناقة بلا أكمام، حيث إن أسلوبها في الموضة مميز ومؤثر، فهو يجمع بين منتجات المصممين الراقين والعلامات التجارية المتاحة. وغالباً ما كانت ترتدي قطعاً من تصميم جيسون وو، الذي صمم فستانها في حفل تنصيب زوجها رئيساً للولايات المتحدة، كما تختار أيضاً من العلامات التجارية الأميركية، مثل جيه كرو، ونارسيسو رودريغيز. وتبنّت الألوان النابضة بالحياة، والأنماط الجذابة والقصات الحديثة، ما يعكس شخصيتها وثقتها.

ميلانيا ترامب

أسلوبها يجمع بين أسلوب جيه كرو وجيسون وو، فهو أسلوب يمثل القوة ويشد الانتباه، ما يعكس أن الأسلوب والمضمون يمكن أن يتناغما لخلق واجهة قوية وجذابة. كما تعكس أناقة ميلانيا ترامب ما ترتديه ممثلات السينما، فهي تبدو في ملابسها وكأنها خرجت للتوّ من فيلم دراماتيكي للأزياء الراقية.

جيل بايدن

أسلوب السيدة الأولى الحالية للولايات المتحدة، جيل بايدن، في الموضة مصقول، لكنه في متناول الجميع، وغالباً ما يتميز بألوان نابضة بالحياة وأنماط جريئة ومزيج من الاختيارات بين المصممين الأميركيين والدوليين، مثل براندون ماكسويل، وغابرييلا هيرست، وماركاريان. وتشتهر ملابسها بمجموعات الأزهار والصور الظلية الكلاسيكية. وغالباً ما ترتدي فساتين بأكمام وسترات مصممة وتنانير متوسطة الطول، ما يخلق أنماطاً متطورة في الموضة سهلة المنال. عن «فيشون»