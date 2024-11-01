اجتماع أممي لـ «إنقاذ الشعاب المرجانية»

حذّرت الأمم المتحدة ودول ساحلية من أن الشعاب المرجانية في العالم تتعرّض للدمار، نتيجة لارتفاع درجة حرارة المحيطات، وحثت الدول على زيادة التمويل من أجل القيام بجهود عاجلة لإنقاذها.

جاء ذلك خلال جلسة خاصة طارئة على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنوع البيولوجي (كوب 16) في وقت تشهد فيه الشعاب المرجانية حول العالم أسوأ معدلات ابيضاض على الإطلاق.

وهدفت الجلسة إلى دفع الدول للإسهام بمزيد من الأموال في صندوق عالمي للشعاب المرجانية، بعد أن خيّبت تعهدات جديدة بقيمة 30 مليون دولار في اجتماعات المؤتمر هذا الأسبوع الآمال.