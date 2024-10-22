الرئيس الكوبي يحذّر من الإخلال بالنظام في ظل انقطاع الكهرباء

حذّر الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، من أن حكومته لن تتساهل مع أي إخلال بالنظام العام في الجزيرة التي تشهد منذ أيام انقطاعاً شبه تام للتيار الكهربائي، ووصول العاصفة الاستوائية «أوسكار».

وفي ظل أسوأ أزمة تواجهها كوبا خلال 30 عاماً، قال كانيل، الذي كان يرتدي الزي العسكري خلال لقاء بثّه التلفزيون الرسمي، إن الأهالي خرجوا مساء السبت الماضي لمحاولة «الإخلال بالنظام العام». وأكد أن كل الضالعين في الاضطرابات سيحاكمون «بالصرامة التي تلحظها القوانين الثورية»، مشيراً إلى أن العديد من هؤلاء كانوا يتصرّفون «بناء على توجيهات مشعلي الثورة المضادة الكوبية من الخارج».

ومنذ ثلاثة أشهر، يعاني الكوبيون انقطاعاً متكرراً ومتزايداً للتيار الكهربائي. والخميس الماضي، وصل العجز الوطني في الطاقة إلى 50% بعدما كان نحو 30%، ما زاد من سخط السكان.

وفي الأسابيع الأخيرة، استمرّ انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة في اليوم في العديد من المناطق، وصولاً إلى انقطاعه بشكل شبه كامل في جميع أنحاء البلاد يوم الجمعة الماضي.

وأفاد شهود عيان بأن سكاناً خرجوا إلى الشوارع في هافانا للتعبير عن غضبهم.

وقالت امرأة تسكن منطقة سانتو سواريز، إن «هناك أشخاصاً في الشارع يصدرون ضجيجاً بالأواني والمقالي، ويصرخون (أعيدوا الكهرباء)».