اليونان تنتشل جثتي مهاجرين قبالة «ساموس»

قال خفر السواحل اليوناني أمس، إنه انتشل جثتي رجل وامرأة من المهاجرين، كانا في عداد المفقودين منذ غرق قارب قبالة جزيرة ساموس في بحر إيجة.

وذكر مسؤول في خفر السواحل، إنه تم إنقاذ 22 آخرين كانوا على متن القارب نفسه وسط أحوال جوية مواتية، وأن عملية الإنقاذ انتهت.

وكانت اليونان بوابة رئيسة للمهاجرين في عامي 2015 و2016 عندما عبر أكثر من مليون شخص، معظمهم من اللاجئين السوريين، من تركيا المجاورة إلى الجزر النائية شرق البلاد، ووصل معظم هؤلاء على متن قوارب صغيرة متهالكة. وانخفض عدد الوافدين بعد ذلك، ثم ارتفع مرة أخرى العام الماضي، إذ حاول الكثير من المهاجرين الوصول عبر طريق جديد في الجنوب عبر جزيرة جافدوس.