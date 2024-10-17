وصول الدفعة الأولى من المهاجرين إلى ألبانيا

وصلت سفينة إيطالية تحمل دفعة أولى من المهاجرين الذين سيتم النظر في وثائقهم في ألبانيا إلى ميناء شينجين، أمس، ليبدأ تنفيذ خطة مثيرة للجدل للتعامل مع آلاف من طالبي اللجوء في الخارج.

وأنشأت إيطاليا مركزين لاستقبال المهاجرين في ألبانيا، وهي أول اتفاقية من نوعها تتضمن قيام دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بتحويل مهاجرين إلى دولة غير عضو في التكتل في محاولة لردع الهجرة غير القانونية.

وأظهرت صور التقطتها «رويترز» سفينة البحرية الإيطالية (ليبرا) وهي ترسو في ميناء شينجين الذي كان سابقاً تابعاً للبحرية الألبانية.

وتم انتشال أول مجموعة من المهاجرين الذين سيتم التعامل معهم بموجب الترتيب الجديد، في البحر بعد أن أبحروا من ليبيا.

وسيتم تسجيلهم في شينجين ثم نقلهم إلى جادر، وهي قرية صغيرة تبعد نحو 15 دقيقة بالسيارة، حيث سيتم إيواؤهم إلى حين النظر في وثائقهم.

وبمجرد الانتهاء من الإجراءات سيتم إرسالهم إما إلى إيطاليا، إذا كان الرد على طلب اللجوء الخاص بهم إيجابياً، وإما إلى بلادهم إذا تم رفض طلبهم. وقالت إيطاليا إنها سترسل فقط الرجال «غير المعرضين للخطر» القادمين من دول مصنفة على أنها آمنة إلى ألبانيا.