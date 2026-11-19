قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب أعلن عن صفقات تجارية واستثمارات استراتيجية تزيد قيمتها ‌عن ​17 مليار دولار لشركات أميركية في جنوب شرق آسيا بعد زيارة عمل استمرت يومين إلى الفلبين لحضور قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

وذكر البيت الأبيض في بيان أصدره في وقت متأخر من أمس الأربعاء أن الصفقات من بينها واحدة بقيمة 12 مليار دولار أبرمتها شركتا بوينغ وجي.إي إيروسبيس لبيع 20 طائرة من طراز بوينغ 787 إلى الخطوط الجوية الفلبينية.

وتفصيلا جاء في البيان أن واشنطن ومانيلا ‌ستسعيان أيضا إلى توفير تمويل أميركي بأكثر من ملياري دولار لمشتريات الدفاع الفلبينية، وستقدم الولايات المتحدة 400 مليون دولار لدعم العمليات العسكرية في ‌بحر الصين الجنوبي.

وستقوم شركة سوبيك غرين ‌ببناء مستودع وقود بقيمة 40 مليون دولار في خليج سوبيك، ‌بينما ستقوم الفلبين بتحديث ‌مطار باسكو لتحسين وصول الجيش والاستجابة للكوارث وسلاسل الإمداد.

وورد في البيان أن تايلاند ​تعتزم إنفاق ما ‌يصل إلى 123 ​مليون دولار على أنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة أميركية الصنع، في صفقة قد تكون الأولى من نوعها في البر الرئيسي لجنوب شرق آسيا.

ونص البيان على ​أن شركة لاتيتود إنرجي وصندوق الثروة السيادي "دانانتارا" في إندونيسيا يتفاوضان بشأن مشروع فحم بملياري مليار دولار سيستخدم التكنولوجيا الأميركية.

وأفاد البيت الأبيض بأن شركة نافاجو ترانزيشنال إنرجي وقعت صفقة مدتها ثلاث سنوات بقيمة 100 مليون دولار لتوريد الفحم إلى إحدى وحدات شركة الكهرباء الوطنية الماليزية "تيناجا ناسيونال بيرهاد".

وتعهدت الولايات المتحدة أيضا بدعم برامج تطوير الذكاء الاصطناعي في ماليزيا وبروناي.

وتعتزم شركة يونيفايد ناشونال نتوركس في بروناي ‌منح شركة فيرتيف الأميركية عطاء لمركز بيانات، وسيتم توفير إنفاق يقترب من مليار دولار ​من موردين أميركيين.

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات الماليزية في بيان منفصل إن كونسورتيوم أميركي سيساعد الحكومة الماليزية على تطوير سحابتها السيادية للذكاء الاصطناعي، وإن واشنطن ستقدم 50 مليون دولار لدعم هذه المبادرة.