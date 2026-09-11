السعودية: إيقاف خط أنابيب شرق - غرب احترازياً إثر تعرضه لعدة استهدافات

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بأن خط أنابيب شرق - غرب في منطقتي (الرياض والمدينة المنورة) تعرض، صباح الخميس 10 سبتمبر 2026، لعدة استهدافات، وتم إيقاف الخط احترازياً ونتج عن الاستهدافات وقوع بعض الإصابات، وتم تقديم الرعاية الصحية للمصابين. وأوضح المصدر أن فرق الطوارئ والفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها فور وقوع الاستهدافات، واتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الخط والتحقق من سلامته، وفق إجراءات السلامة وخطط الطوارئ المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات في حينه.