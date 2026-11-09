ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مصنع الصلب في إزمير التركية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاثنين ارتفاع حصيلة قتلى انفجار بمصنع للصلب قرب مدينة إزمير الساحلية في غرب البلاد إلى 16، فيما لا يزال 13 شخصا في عداد المصابين، اثنين منهم في حالة حرجة.

وقال إردوغان في تصريح متلفز "سيتم الكشف عن ملابسات هذا الحادث المأساوي ، بما في ذلك الأسباب الكامنة خلفه، واحتمال وجود إهمال والمسؤولين عنه".

وقال وزير العدل أكين غورلك عبر منصة إكس "تتواصل عمليات البحث والإنقاذ للوصول إلى عمّالنا العالقين تحت الأنقاض"، معلنا فتح تحقيق.

ووقع الانفجار قرابة منتصف النهار في مصنع "هاباش ديمير تشيليك" في علي آغا، على بُعد نحو 60 كيلومترا شمال إزمير، وأفاد مسؤولون بأنه تسبب في اندلاع حريق في المنشأة.

وذكرت وكالة "دي اتش أيه" أن النتائج الأولية تشير إلى أن الانفجار وقع عندما سقطت رافعة داخل فرن صناعي كبير يُستخدم في عملية صب الفولاذ المصهور.

وأظهرت صور بثّتها الوكالة سحابة كثيفة من الدخان الداكن تتصاعد في السماء، فيما بدا أنّ النيران تلتهم منشأة مرتفعة داخل المصنع.