ارتفاع حصيلة الفيضانات في البوسنة إلى 22 قتيلاً

ارتفعت حصيلة الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت البوسنة، الأسبوع الماضي، إلى 22 قتيلاً، في حين تسابق فرق الإنقاذ الوقت بحثاً عن ستة مفقودين قبل هطول مزيد من الأمطار، التي استدعت إصدار أوامر إخلاء جديدة، بحسب ما أعلنت السلطات.

ومع توقع الأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار الغزيرة، أمرت الحماية المدنية بأن يتم فوراً إخلاء سكان منطقتي يابلانيتشا وكونييتش، الأكثر تضرراً من فيضانات يوم الجمعة الماضي.

وقالت سلطات كانتون الهرسك-نيريتفا إنّ «عدد قتلى الفيضانات في الكانتون بلغ 19»، مشيرة إلى أنه تم العثور على ثلاثة قتلى آخرين في كانتون البوسنة الوسطى.

وشهدت البوسنة الجمعة، فيضانات وانهيارات أرضية تسببت بقطع طرق وجسور وسكك حديد، ما أدى إلى عزل العديد من المناطق عن بقية البلاد.

وتواصل السلطات العمل على إعادة ربط المناطق، لاسيما قرية دونيا يابلانيتشا الواقعة على بعد نحو 70 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة سراييفو، والتي عانت على ما يبدو من أسوأ الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى عزلها عن بقية أنحاء البلاد.

وقالت السلطات إن فرق الإنقاذ لاتزال تبحث عن ستة مفقودين، منهم اثنان في كونييتش، والأربعة الباقون في يابلانيتشا.