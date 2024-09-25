وزير سنغافوري سابق يقر بالذنب في محاكمة نادرة

أقر وزير النقل السنغافوري السابق إس. إيسواران بالذنب في خمس تُهم خلال اليوم الأول من محاكمته التي بدأت الثلاثاء الماضي، في أول قضية فساد تتعلق بسياسي في البلاد منذ قرابة 50 عاماً.

واستقال إيسواران الذي عُرف بدوره في تنظيم سباقات الفورمولا واحد، في يناير بعد توجيه الاتهام إليه.

وأعلنت الحكومة بعد استقالته أنها ستراجع شروط الاتفاق الذي أُبرم مع منظمي سباق الجائزة الكبرى للفورمولا واحد، الذي أقيمت النسخة الأخيرة منه الأحد الماضي قبل بدء المحاكمة.

واعتبر مراقبون أن هذه المحاكمة تمثل تحدياً كبيراً للحزب الحاكم قبل الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام 2025.