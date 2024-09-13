هجوم يدمر محطة الغاز والمياه في مدينة أوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية، أمس، أن مدينة بوكروفسك الواقعة شرق البلاد، فقدت إمدادات المياه وغاز الطهي والتدفئة، بسبب هجوم روسي متواصل عبر منطقة دونيتسك أدى إلى تدمير بنى تحتية، وإجبار مدنيين على الفرار من منازلهم. وقال فاديم فيلاشكين، حاكم دونيتسك، إن أضراراً لحقت بمحطة تنقية المياه في بوكروفسك خلال القتال، وحفرت السلطات أكثر من 300 بئر مياه على عجل لتكون المصدر الوحيد لمياه الشرب في المدينة. وأضاف أن الروس دمروا محطة للغاز الطبيعي قرب بوكروفسك في اليوم السابق، وأن نحو 18 ألف شخص مازالوا في المدينة، بينهم 522 طفلاً. وذكر فيلاشكين أن أكثر من 20 ألف شخص غادروا المدينة في الأسابيع الستة الماضية.