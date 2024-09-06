وفاة عداءة أولمبية بعد إشعال صديقها النار فيها

توفيت الرياضية الأوغندية ريبيكا تشيبتيجي (33 عاماً) في مستشفى كيني، حيث كانت تتلقى العلاج، بعد أن أصيبت بحروق بنسبة 80% من جسدها في هجوم نفذه شريكها. وقال المتحدث باسم مستشفى موي التعليمي بمدينة إلدوريت، أوين ميناش، إن عداءة المسافات الطويلة تشيبتيجي توفيت في وقت مبكر من صباح أمس، بعد فشل جميع أعضائها، وإنها كانت تحت تأثير المسكنات كلياً بالمستشفى. تنافست تشيبتيجي في ماراثون السيدات في أولمبياد باريس قبل أقل من شهر. وقال قائد شرطة مقاطعة ترانس نزويا، جيرميا أولي كوسيوم، إن ديكسون نديما، شريك تشيبتيجي، اشترى عبوة بنزين وسكبها عليها، وأشعل النار فيها أثناء خلاف بينهما.