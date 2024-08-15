مذكرة اعتقال بشأن مشتبه به في تفجير «نورد ستريم»

أعلنت متحدثة باسم مكتب المدعي العام البولندي، أمس، أن بولندا تلقت مذكرة اعتقال أوروبية من ألمانيا في قضية التخريب المشتبه به لخطوط أنابيب غاز «نورد ستريم» في بحر البلطيق. وقالت إن المشتبه به هو مواطن أوكراني، كان آخر مرة يتواجد في بولندا، وذلك عقب دخوله البلاد قادماً من أوكرانيا في يوليو الماضي، وخلال البحث عنه لم يتم العثور عليه في مكان إقامته. وذكرت صحيفتا «دي تسايت» و«زود دويتشه تسايتونغ» الألمانيتان ومحطة «إيه آر دي» التلفزيونية، أن المدعي العام الألماني الاتحادي استصدر مذكرة اعتقال لرجل أوكراني يُعتقد أنه متواجد في بولندا. وكان الغاز الطبيعي الروسي يتدفق سابقاً إلى ألمانيا عبر «نورد ستريم 1»، ولم يكن خط «نورد ستريم 2» قد دخل الخدمة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.