انهيار جزئي لفندق في ألمانيا ومقتل شخص

قالت الشرطة المحلية، أمس، إن فندقاً انهار جزئياً خلال الليل بالقرب من ضفاف نهر موزيل في ألمانيا، ما أسفر عن مقتل شخص، فيما لايزال ثمانية آخرون محاصرين، بعضهم أصيب بجروح خطيرة. وذكرت الشرطة أنها حددت موقع الجثة لكن لم تنتشلها بعد، مضيفة أنها تمكنت من الاتصال ببعض الأشخاص المحاصرين.

وقالت الشرطة: «نظراً لطبيعة الأضرار فإن هذه عملية صعبة للغاية»، وإن المبنى الواقع في بلدة كروف لا يمكن أن يدخله سوى رجال الطوارئ مع توخي أقصى درجات الحذر.

وتجمّع رجال الإطفاء والمسعفون خارج المبنى الذي انهار طابقه العلوي نحو الساعة 11 مساء (2100 بتوقيت غرينتش)، أول من أمس الثلاثاء. وشوهد أحد رجال الإنقاذ وهو يحمل امرأة إلى خارج المبنى. ويعتقد المحققون أن 14 شخصاً كانوا في المبنى عندما حدث الانهيار، وتمكن خمسة منهم من الفرار دون إصابات. وقالت الشرطة إنه جرى إجلاء سكان 31 من المنازل المجاورة حفاظاً على سلامتهم. وتجذب منطقة موزيل السياح بفضل مدنها الخلابة وكروم العنب الواقعة على ضفاف أنهار شديدة الانحدار.