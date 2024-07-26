أوباما يعتزم دعم هاريس في السباق الرئاسي

ذكرت شبكة (إن.بي.سي نيوز)، أمس، أن الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما يعتزم دعم ترشيح الحزب الديمقراطي لنائبة الرئيس كامالا هاريس، لخوض سباق الرئاسة لهذا العام. ونقل التقرير أيضاً عن مصادر مطلعة قولها، إن أوباما عبّر عن دعمه لهاريس خلال محادثات خاصة، كما أنه على تواصل معها.

وأضاف التقرير «مساعدون لأوباما وهاريس ناقشوا إمكانية تنسيق ظهورهما معاً في الحملة الانتخابية، لكن لم يتم تحديد موعد بعد». ومع عدم ظهور أي منافس لهاريس على ترشيح الحزب، حصلت على تأييد مندوبي الحزب الديمقراطي، الاثنين الماضي، بعد يوم من إعلان الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي. ولم ترد مؤسسة أوباما بعد على طلب من «رويترز» للتعقيب.