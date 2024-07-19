لافروف يلوم الصحافيين الأميركيين   

ألقى وزير الخارجية الروسي باللوم على الصحافيين الأميركيين، الأربعاء، في المساعدة في تأخير المحادثات مع نظرائه الأميركيين حول تبادل محتمل للسجناء، يشمل مراسل «وول ستريت جورنال» المسجون، إيفان غيرشكوفيتش.

وقبل يوم واحد من مثول غيرشكوفيتش أمام المحكمة بتهم التجسس، قال سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي للأمم المتحدة، إن المفاوضات السرية لاتزال مستمرة. ونفى غيرشكوفيتش - بشدة - الاتهامات الموجهة إليه.

وإذا دِين فإنه سيواجه عقوبة السجن مدة تصل إلى 20 عاماً، على الرغم من أن روسيا أشارت إلى أنها منفتحة على تبادل السجناء.