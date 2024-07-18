روسيا تستقطب السياح الآسيويين للتعويض عن الأوروبيين

بعد مرور عامين ونصف العام على الهجوم الروسي في أوكرانيا، والذي أوقف فجأة تدفق السياح الغربيين، تحاول روسيا جذب الآسيويين، سواء من الصين أو من الشرق الأوسط. وتشهد سان بطرسبورغ، عاصمة الإمبراطورية السابقة الشهيرة بقصورها وقنواتها الخلابة، على هذا التغير الواضح، مقارنة مع فترة ما قبل الحرب. وقالت سيدة الأعمال ألكسندرا كوليكوفا، المشاركة في ملكية مكتب لتأجير شقق تمتاز بإطلالتها على كاتدرائية القديس إسحاق المهيبة، «كنا نسمع بشكل أساسي اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الإيطالية»، وكانت الشقق في السابق «محجوزة بالكامل، بغض النظر عن الموسم» في هذه المدينة التي شيدها بطرس الأكبر، قيصر روسيا الأكثر انفتاحاً على أوروبا.