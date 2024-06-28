قانون الجنسية الجديد في ألمانيا يدخل حيز التنفيذ

دخل قانون الجنسية الجديد في ألمانيا حيز التنفيذ بدءاً من أمس. وينص القانون، الذي صاغه الائتلاف الحاكم، على الأحقية في التجنس بعد خمس سنوات من الإقامة في ألمانيا بدلاً من ثماني سنوات، شريطة استيفاء مقدم الطلب جميع الشروط.

وفي حال إثبات إنجازات مميزة في الاندماج، يمكن للأجانب في ألمانيا الحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة. ومن بين الإنجازات التي تضمن الحصول على الجنسية بشكل أسرع، الأداء الجيد في المدرسة أو الوظيفة، أو المهارات اللغوية الجيدة، أو العمل التطوعي.

وسيحصل جميع الأطفال الذين ولدوا في ألمانيا لأبوين أجنبيين على الجنسية الألمانية على الفور، ويمكنهم الاحتفاظ بجنسية والديهم، إذا كان أحد الوالدين على الأقل قد عاش بشكل قانوني في ألمانيا لأكثر من خمس سنوات، بدلاً من الثماني سنوات السابقة، ولديه حق الإقامة الدائمة.

وتم إلغاء ما يسمى بقاعدة الخيار، التي كانت تنطبق سابقاً على الشباب الذين لم ينشأوا في ألمانيا. ومن أجل الاعتراف بإنجازات العمال المتعاقدين في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية سابقاً)، ومن يُطلق عليهم اسم العمال الضيوف، تم تخفيض متطلبات التجنس لهذه المجموعات.

وقالت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج، ريم العبالي-رادوفان: «لقد انتظر الكثيرون هذا الأمر منذ عقود»، مضيفة أن ألمانيا «صارت أخيراً لديها قانون جنسية مواكب للعصر» بهذا الإصلاح.