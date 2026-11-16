ألمانيا وبريطانيا تطوران صواريخ «فرط صوتية» بعيدة المدى لتعزيز الردع

تعمل ألمانيا وبريطانيا على تطوير صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، يصل مداها إلى أكثر من 2500 كيلومتر، وتزيد سرعتها على 10 أضعاف سرعة الصوت، بهدف تعزيز القدرات العسكرية والردع، وذلك في منشآت شركة الصناعات الدفاعية «إم بي دي إيه» بمدينة شروبنهاوزن في ولاية بافاريا الألمانية.

وقال المدير التنفيذي للشركة، توماس جوتشيلد، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «يسير التعاون بشكل إيجابي».

وتعمل الشركة في مختبرات التطوير التابعة لها، والخاضعة إلى حد كبير للسرية، في مدينة شروبنهاوزن الألمانية، على تطوير أنظمة أسلحة يُتوقع أن تكتسب أهمية محورية في ردع روسيا.

ويصعب اعتراض الأسلحة فرط الصوتية بسبب سرعتها الفائقة. وحتى الآن، لا تمتلك هذه الأسلحة أو تعمل على تطويرها سوى دول قليلة للغاية، من بينها الصين وروسيا والولايات المتحدة، وأتاحت شركة «إم بي دي إيه» لوكالة الأنباء الألمانية، للمرة الأولى، الاطلاع على مراحل تطوير هذه الأسلحة في شروبنهاوزن.

وتطور الشركة هناك مركبة انزلاقية فرط صوتية، يطلق عليها اسم «هايبرسونيك جلايد فيكل» (Hypersonic Glide Vehicle)، من المفترض أن يتجاوز مداها 2500 كيلومتر، وأن تبلغ سرعتها أكثر من 10 أضعاف سرعة الصوت. ويدفعها محرك صاروخي إلى ارتفاعات شاهقة، ثم تنفصل عنه لتواصل التحليق نحو هدفها عبر مسار متغير يصعب التنبؤ به.

ويتطلب تطوير هذه المركبة خبرات تكنولوجية في مجالات مثل أنظمة الدفع والتوجيه والديناميكا الهوائية. ويكاد يكون من المستحيل على أنظمة الدفاع الجوي التصدي لمركبة انزلاقية فرط صوتية تقترب من هدفها.

وبقيادة بريطانية، يعمل الشركاء أيضاً على تطوير صاروخ كروز جديد عالي الأداء، يحمل اختصار «إتش إي سي إم» (HECM). ومن المفترض أن يتجاوز مداه 2000 كيلومتر، وأن يتيح أيضاً تنفيذ ضربات دقيقة. وتمتلك ألمانيا حالياً صاروخ «تاوروس»، الذي يتجاوز مداه 500 كيلومتر.

وفي مايو 2025 أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، ونظيره البريطاني، آنذاك جون هيلي، في برلين، بدء تطوير هذه القدرة التي تعرف باسم «الضربات الدقيقة بعيدة المدى».

ومن المفترض أن تتيح أنظمة الأسلحة تدمير المنشآت العسكرية والبنية التحتية في عمق أراضي الخصم.

وفي مختبرات شركة «إم بي دي إيه»، تتواصل أعمال التطوير لتحقيق هذه الأهداف. وفي ظل إجراءات سرية، يجرى العمل على أسلحة المستقبل التي يُفترض أن تمنح ألمانيا تفوقاً عسكرياً خلال السنوات التالية لعام 2030.

ويعكف المهندسون أيضاً على تطوير نماذج تجريبية لصواريخ فرط صوتية أرضية مخصصة للمسافات القصيرة، تزيد سرعتها على 6000 كيلومتر في الساعة، أي ما يعادل خمسة أضعاف سرعة الصوت. ويؤكد المتخصصون أن التحكم الدقيق في توجيه الصواريخ نحو أهدافها يمثل تحدياً تقنياً أكبر من مجرد تحقيق السرعة العالية.