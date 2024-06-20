توقيع معاهدة عالمية بشأن البلاستيك صعب في 2024

قال الاتحاد الأوروبي إنه سيكون «من الصعب للغاية» على الدول التوصل إلى معاهدة عالمية جديدة لمعالجة التلوث البلاستيكي بحلول نهاية العام الجاري كما كان مخططاً له.

وما أدلى به الاتحاد الأوروبي هو أوضح إشارة حتى الآن إلى أن المفاوضات التي بدأت عام 2022 وشابها خلافات حول ما إذا كانت المعاهدة ستقيد إنتاج البلاستيك أم لا، ربما تخفق في التوصل إلى اتفاق في الاجتماع النهائي المقرر عقده أواخر نوفمبر في بوسان بكوريا الجنوبية.

وطالبت نحو 60 دولة من بينها أعضاء في الاتحاد الأوروبي بوضع قيود على إنتاج البلاستيك في المعاهدة، لكن بعض الدول عارضت فرض هذه الإجراءات.