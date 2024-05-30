الجيش الألماني يشارك ببنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات في مناورة كبرى بليتوانيا

في إطار التدريب العسكري «كوادريجا 2024» المستمر منذ أشهر عدة، لم يقم الجيش الألماني بنقل آلاف الجنود إلى ليتوانيا فحسب، بل نقل أيضاً بنيته التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

وقال متحدث باسم الجيش الألماني في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في القاعدة العسكرية الليتوانية نيمينسينه: «المعلومات الواردة من ساحة المعركة وحولها أمر بالغ الأهمية، لذا فإننا نتيح خدمات تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية لمنح الجنود إمكانية التواصل بشكل آمن مع بعضهم بعضاً خلال القتال، ودعم القائد العسكري في قيادة القوات من خلال إتاحة نتائج استطلاعية على سبيل المثال».

ونقلت القوات الألمانية إلى موقع التدريب النائي الذي يقع على بعد نحو 20 كيلومتراً من العاصمة فيلنيوس، أنظمة تكنولوجيا معلومات قابلة للانتقال والاتصال بشبكات وخوادم لا مركزية، وأنظمة لإنشاء اتصالات بأقمار اصطناعية. وتم نصب وتركيب هذه الأنظمة تحت شبكات تمويه في غضون أيام قليلة من أجل التدريبات في ليتوانيا، ولهذا الغرض وصلت وحدة من كتيبة تكنولوجيا المعلومات 381 من ستوركوف في ولاية براندنبورغ الألمانية إلى الدولة الشريكة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أبريل عن طريق البحر والبر. ويتولى نحو 120 جندياً في ثلاثة مواقع توفير أنظمة للاتصالات وإمدادات المعلومات ونقل البيانات بشكل لا مركزي في الموقع، وبالاتصال بشكل آمن بأنظمة الجيش الألماني في ألمانيا.