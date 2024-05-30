مسلحون يُشعلون النار في مدرسة باكستانية

قالت الشرطة الباكستانية، أمس، إن مجموعة من المسلحين أضرمت النار في مدرسة للفتيات في معقل سابق لحركة طالبان الباكستانية، ما أسفر عن تدمير الأثاث وأجهزة الحاسبات والكتب، في أحدث هجوم وسط تصاعد هذا النوع من الهجمات.

وقال مسؤول الشرطة المحلية، رحمة الله، إن أحداً لم يُصب بأذى في الهجوم الذي وقع ليلاً في وزيرستان الشمالية بإقليم خيبر بختونخوا. وتعرضت مدرستان أخريان للفتيات في المنطقة للتفجير في وقت سابق من الشهر.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، لكن السلطات تشتبه في متشددين استهدفوا مدارس فتيات قبل سنوات.