إطلاق سراح نشطاء مناخ عرقلوا حركة الطيران في مطار ميونخ الألماني

أطلقت السلطات الألمانية سراح نشطاء مناخ عرقلوا حركة الطيران في مطار ميونخ لفترة من الوقت أول من أمس، بسبب حركة احتجاجية قاموا بها في ثاني أكبر المطارات الألمانية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم الشرطة، أمس، إن قاضية تحقيق لم ترَ أي سبب لإيداع هؤلاء النشطاء في الحبس الاحتياطي. وكانت الشرطة ألقت القبض على ثمانية نشطاء، أمس. وذكرت الشرطة أنها اكتفت بالتحقق من البيانات الشخصية لناشطين اثنين آخرين.