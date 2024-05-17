عدد كبير من الأطفال المهاجرين يحاولون عبور غابة دارين الخطرة

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أول من أمس، إن الكثير من الأطفال المهاجرين يحاولون عبور غابة دارين بين أميركا الوسطى والجنوبية بدافع الضرورة. وتتكوّن غابة «دارين جاب» من جبال ومستنقعات مغطاة بالغابات الاستوائية الكثيفة، ولا توجد طرق ثابتة ولا قانون ونظام.

وقدمت الـ«يونيسف» تقريراً في مدينة بنما، أظهر أنه في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، قيام أكثر من 30 ألف قاصر بالرحلة التي يبلغ طولها نحو 100 كيلومتر شمالاً عبر «دارين»، التي تفصل بنما عن كولومبيا. ويزيد هذا بنسبة 40% على ما كان عليه الوضع في الفترة نفسها من العام الماضي. وكان نحو 2000 طفل غير مصحوبين بذويهم. ووفقاً للـ«يونيسف»، من المرجح أن تشهد هجرة الأطفال عبر «دارين» هذا العام أرقاماً قياسية للمرة الخامسة على التوالي.

وقال نائب المدير التنفيذي للـ«يونيسف» تيد شيبان: «دارين جاب» ليست مكاناً للأطفال.. لقد مات العديد من الأطفال في هذه الرحلة الشاقة والخطرة.

وأولئك الذين بقوا على قيد الحياة يصلون إلى وجهاتهم مرضى وجائعين ومصابين بالجفاف وغالباً ما يصابون بجروح، حتى إن بعض الأطفال يتم إنجابهم في الغابة في ظل ظروف صعبة للغاية. ويصف الصليب الأحمر الدولي الرحلة عبر غابة دارين، والتي تستغرق ما بين 3 و15 يوماً، بأنها واحدة من أخطر طرق الهجرة في العالم.