وزير داخلية النمسا: مهربو البشر يتجنبون بلادنا

اعتبر وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، أن سياسة اللجوء المشددة التي تنتهجها النمسا مع فرض المزيد من ضوابط الرقابة على الحدود وعمليات الترحيل لها تأثير واضح.

وقال السياسي المحافظ في تصريحات لصحيفة «فيلت» الألمانية الصادرة أمس الخميس: مهربو البشر يتجنبون النمسا الآن.

وذكر كارنر أنه في الربع الأول من عام 2023 تم القبض على 4450 مهاجراً غير شرعي على الحدود مع المجر، وفي هذا العام بلغ العدد 190 شخصاً فقط حتى مارس الماضي، وقال: في ذلك الوقت كان يفد على وجه الخصوص رجال متسكعون بمفردهم. لقد توقف ذلك.