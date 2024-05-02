ارتفاع عدد قتلى انهيار جزء من طريق سريع جنوب الصين إلى 24 شخصاً

ارتفع عدد قتلى حادث انهيار جزء من طريق سريع في مقاطعة قوانجدونج جنوب الصين، إلى 24 شخصاً. وكانت وسائل إعلام صينية، أعلنت في وقت سابق، تسجيل 19 حالة وفاة. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هناك نحو 30 شخصاً مايزالون يتلقون العلاج في المستشفى. وبحسب (شينخوا) فقد أسفر الحادث الذي وقع في وقت مبكر من صباح أمس، عن تحطم 20 مركبة.

وأظهرت الصور انهيار أحد الطرق السريعة بصورة جزئية. ويقع الجزء المدمر على منحدر، ما يعتقد أنه أسهم في عدم استقرار اليابسة. وأظهرت صور ومقاطع فيديو أخرى نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، انتشار دخان ونيران في مكان الحادث. ويأتي الحادث بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة منذ أيام.

وتُعدُّ الانهيارات الأرضية خطرة بشكل خاص في المناطق الجبلية بالصين أثناء فترة هطول الأمطار الغزيرة.

وقال شهود عيان لوسائل إعلام محلية إنهم سمعوا أصوات ضجيج، وشاهدوا حفرة مفتوحة لعدة أمتار خلفهم، بعد مرورهم على جزء من الطريق كان على وشك الانهيار. ويجري حالياً التحقيق في سبب وقوع الحادث. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية بأن طول الجزء المنهار من الطريق يبلغ نحو 18 متراً، ويغطي مساحة تبلغ نحو 184 متراً مربعاً. وفي أعقاب الحادث، شارك نحو 500 من أفراد خدمات الطوارئ من الشرطة ورجال الإطفاء والسلطات الأخرى، في عملية الإنقاذ.