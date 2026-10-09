الخطوط السعودية تنعى الكابتن حمود الكلثمي إثر اعتداء في مطار الملك خالد بالرياض

نعت الخطوط الجوية السعودية الكابتن حمود الكلثمي، الذي توفي إثر الحادثة التي وقعت في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، معربةً عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرته، وسائلةً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما أعربت الشركة عن أسفها للحادثة التي أسفرت عن تضرر إحدى طائراتها أثناء وجودها على أرض المطار، مؤكدةً عدم وجود أي ركاب على متنها وقت وقوع الحادثة.

وأوضحت الشركة أنه فور وقوع الحادثة، فُعّلت إجراءات الاستجابة للطوارئ بالتنسيق مع الجهات المختصة، للتعامل مع تداعياتها ومتابعة أوضاع المتضررين، وتوفير الرعاية والدعم اللازمين لهم ولأسرهم.

وعلى الصعيد التشغيلي، عادت رحلات «السعودية» وعملياتها التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى طبيعتها، اعتبارًا من الساعة السادسة مساء الخميس 8 أكتوبر 2026، مع مواصلة متابعة جداول الرحلات والتواصل مع الضيوف عبر قنواتها الرسمية.