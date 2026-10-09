استعدادات سرية في «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لمواجهة هجوم سيبراني وغضب شعبي محتملان

كشف تقرير لموقع «أكسيوس» أن كبار التنفيذيين في كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، يعقدون اجتماعات مغلقة لمحاكاة سيناريوهات التعامل مع تداعيات ما وصفوه بـ«كارثة محتملة» وشيكة قد تنجم عن سوء استخدام هذه التكنولوجيا، وما قد يتبعها من غضب شعبي وضغوط سياسية غير مسبوقة.

وبحسب التقرير، تتوقع القيادات التقنية وقوع هجوم سيبراني واسع النطاق خلال فترة تتراوح بين ستة إلى اثني عشر شهراً، قد يطال خدمات حيوية مثل القطاع المالي، أو شبكات الإنترنت، أو إمدادات الطاقة والمياه. وتخشى الشركات أن يؤدي وقوع أول حادث ذي ضرر جسيم على أرض الواقع إلى انقلاب الرأي العام ضد التكنولوجيا ورموزها، وفي طليعتهم داريو أمودي وسام ألتمان، فضلاً عن تصاعد الانتقادات الموجهة إلى الرئيس ترامب بسبب تردده في فرض تشريعات تنظيمية على القطاع.

وأكد متحدث باسم «أوبن إيه آي» إجراء تدريبات جاهزية للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، بينما امتنعت «أنثروبيك» عن التعليق.

وتأتي هذه التحركات وسط قلق متزايد بعد تسجيل حوادث اختراق حديثة استهدفت بنوكاً في كوريا الجنوبية، تورط فيها قرصان استخدم أدوات قائمة على نماذج صينية الصنع مثل «ديب سيك» ونموذج «كلود كود»، مما يعكس حجم التهديد الذي يمكن أن يُحدثه طرف واحد.

وفي واشنطن، يرجح مسؤولو القطاع أن يتحرك الديمقراطيون بقوة لفرض قيود تنظيمية صارمة في حال تفاقم الأزمة، لكنهم يشيرون إلى تحديات تعترض ذلك؛ من بينها تشابك البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع الاقتصاد العالمي، وانتشار النماذج مفتوحة المصدر التي يصعب احتواؤها، إلى جانب افتقار المشرعين في الكونغرس إلى الخبرة التقنية الكافية.

وتسابق الشركات الزمن لتقديم المشورة وتثقيف أعضاء الكونغرس، بهدف صياغة السياسات التي ستعتمدها الإدارة الأمريكية في «اليوم التالي» لأي كارثة محتملة، وسط نقاشات حول خيارات تنظيمية تتراوح بين تجميد أبحاث الذكاء الفائق وفرض «زر تعطيل فوري» (Kill Switch) للأنظمة المتقدمة.