نيوزيلندا بعيدة عن الانضمام لاتفاقية «أوكوس»

قال وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز: إن بلاده بعيدة عن اتخاذ قرار بشأن الانضمام إلى الركيزة الثانية من اتفاقية «أوكوس» الأمنية.

وأضاف أن هناك شرطاً مسبقاً ضرورياً قبل إمكانية اتخاذ أي اتفاق نهائي، وهو أن الشركاء الحاليين لـ«أوكوس» يجب أن يريدوا الانضمام إلى نيوزيلندا. وتابع أنه في حال الموافقة على الشرط المسبق، فسوف تود نيوزيلندا حينها الانضمام.

وقال: «في تلك المرحلة المستقبلية سوف نحتاج إلى دراسة الفوائد الاقتصادية والأمنية وكُلفة أي قرار بشأن ما إذا كانت المشاركة في الركيزة الثانية تصب في المصلحة الوطنية. والحكومة بعيدة عن مرحلة اتخاذ مثل هذا القرار».