مقبرة الأبنودي تتعرّض للسرقة في ذكرى رحيله التاسعة

كشفت الإعلامية نهال كمال، أرملة شاعر العامية المصرية الراحل، عبدالرحمن الأبنودي، عن تعرّض قبره لحادث سرقة، وذلك في ذكرى رحيله التاسعة، وفقاً لإفادة إعلامية تناقلتها وسائل إعلام مختلفة.

وقالت نهال كمال، إن المقبرة الواقعة في منطقة جبل مريم بمحافظة الإسماعيلية في مصر، تعرضت لحادث سطو منذ أربعة أشهر، حيث سرق اللصوص البوابة الحديدية الموضوعة في واجهة المقبرة، الأمر الذي اضطر الأسرة إلى التخلي عن فكرة إقامة بوابة بشكل نهائي، وإغلاق المقبرة بجدار بُني بالطوب والإسمنت، خصوصاً بعد أن أكد أهالي المتوفين المدفونين في المقابر المحيطة، انتشار ظاهرة سرقة الأبواب الحديدية من عموم الجبانة في الفترة الأخيرة.

وقالت نهال كمال لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، على قناة «النهار»: «مقبرة الأبنودي تقع وسط منطقة مقابر جماعية مفتوحة، ويصعب تأمينها، ما يجعلها عرضة للسرقة المتكررة، كما أنها تفتقر إلى الإضاءة الجيدة». وأضافت أن «الشاعر الراحل كان قد أولى عناية خاصة للمقبرة، فبنى مظلة ودكة فيها حتى يستريح الزائرون، لمعاودة قبره وقراءة الفاتحة وآيات القرآن الكريم على روحه».

وكان الأبنودي الذي ولد بقرية «أبنود» في محافظة قنا، قد اختار أن يبنيَ مقبرته التي طلاها بالأبيض على شكل قباب مماثلة للمقابر الموجودة في قريته جنوب مصر في منطقة جبل مريم بمحافظة الإسماعيلية، حيث جمعته بالإسماعيلية علاقة خاصة منذ شبابه، فأقام بها وامتلك بها منزلاً ريفياً بقرية الضبعية، اعتاد أن يهرب إليه من زحام القاهرة لمواصلة قراءاته وكتاباته الشعرية ولقاء أصدقائه. وأطلقت محافظة الإسماعيلية - تقديراً لهذا التاريخ - اسمه على واحد من أهم ميادينها، كما وضعت جدارية لتخليد اسمه في هذا الميدان.

يذكر أن اسم منطقة جبل مريم في الإسماعيلية، ارتبط تاريخياً بأبرز العمليات التي خاضتها القوات المسلحة المصرية بعد هزيمة 1967، والتي مثلت قوة دفع هائلة للروح المعنوية في الشارع المصري والعربي، حيث قامت «المجموعة 39» بعملية حملت اسم «كمين جبل مريم» استطاعت أن تُكبّد فيها القوات الإسرائيلية خسائر فادحة، وأن تأسر أول جندي إسرائيلي بعد 1967، بحسب رواية أحد أبطال العملية وهو سمير نوح، لموقع «صدى البلد»، والذي أشار إلى أن أفراد العملية تم تكريمهم بعدها من قِبل وزير الحربية وقتئذ، اللواء محمد أحمد صادق، كما تم ترتيب لقاء لهم مع الزعيم الراحل جمال عبدالناصر الذي منحهم «نوط الجمهورية».

محافظة الإسماعيلية:

• أطلقت اسم الشاعر الراحل على واحد من أهم ميادينها، ووضعت فيه جدارية لتخليد ذكراه.