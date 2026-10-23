في حادثة غريبة.. رجل يلقى حتفه داخل قبر والده

لقي رجل في الأربعينيات من عمره حتفه في حادثة غريبة، بعدما انهار قبر والده أثناء جلوسه عليه، ليسقط في القبر ويفارق الحياة. وكان الرجل قد توجه إلى المقبرة لحضور مراسم دفن صديق له، توفي في حادث سير في اليوم السابق، قبل أن يقرر زيارة قبر والده في المقبرة ذاتها.

وبحسب التفاصيل، جلس الرجل فوق شاهد القبر، لكنه لم يتحمل وزنه، فانهار وسقط في الحفرة الموجودة تحته. وسارع زوار آخرون في المقبرة إلى نجدته بعدما سمعوا صوتاً قوياً، واتصلوا بالإسعاف فور إدراكهم ما حدث، إلا أنه فارق الحياة في موقع الحادث.

وذكرت صحيفة «مترو» البريطانية أن الحادثة وقعت في مقبرة بمدينة لينياريس، شمال ولاية إسبيريتو سانتو البرازيلية، على بعد نحو 400 ميل شمال مدينة ريو دي جانيرو.

ولم تُعلن هوية الضحية رسمياً حتى الآن. ونقلت الصحيفة عن نازاريه برافين، أحد العاملين في المقبرة، أن الرجل وصل إلى المكان واستفسر عن موقع دفن صديقه، ثم أوقف دراجته النارية وتوجه سيراً على الأقدام نحو قبر والده. وتحقق الشرطة حالياً في ملابسات الحادث.

من جانبه، أعرب مجلس مدينة لينياريس، في بيان، عن أسفه للحادثة، مقدماً تعازيه ومواساته إلى عائلة الضحية وأصدقائه.

وأشار البيان إلى أنه مع اقتراب «يوم ذكرى الموتى»، من المتوقع أن تشهد مقابر البلدية زيادة في أعداد الزوار، مؤكداً ضرورة توخي الحذر أثناء الزيارات. وأوضح المجلس أنه يتولى إدارة المساحات العامة في المقابر، بما يشمل أعمال التنظيف والصيانة، فيما تقع مسؤولية تنظيف القبور والأضرحة وغسلها وصيانتها على عاتق العائلات.