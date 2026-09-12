38 مجرياً يتنافسون على حفر "أجمل قبر"

قد تبدو مسابقة حفر القبور في مقبرة مجرية وكأنها بداية مشهد كوميدي. لكنها أثبتت عكس ذلك تمامًا، حيث تنافس بقوة 38 شخصًا من تسعة فرق بالمعاول والمجارف يوم السبت الماضي.

وتنظم الجمعية المجرية لصيانة وتشغيل المقابر هذه المسابقة السنوية لعرض مهنة حفر القبور ومهاراتها، وكسر المحظورات المتعلقة بالموت.

وشكلت التربة الجافة المتشققة بفعل حرارة الصيف في المقبرة العامة في نيرجيسويفالو، شمال المجر، تحديًا كبيرًا للفرق التسعة عشر المكونة من شخصين. بذلوا جهدًا كبيرًا وتصببوا عرقًا وهم يتنافسون على لقب أسرع قبر محفور وأكثرها أناقة.

قال روبرت ناجي، الفائز مع زميله لازلو كيس: "السرعة هي الأهم هنا، وليس الجمال".

وأضاف: "عندما تحفر قبرًا لجنازة، عليك أن تكون دقيقًا جدًا في تحديد الأبعاد بدقة، وأن تتأكد من نحته بشكل جميل".

وحقق الفائزون وفقا ل" أسوشيتد برس" زمنًا قياسيًا بلغ ساعة و21 دقيقة، حيث حفروا قبورًا وفقًا لمواصفات المسابقة، بعمق 1.6 متر وطول مترين وعرض 0.8 متر

كما تقاسموا جائزة نقدية قدرها 200,000 فورنت مجري (حوالي 640 دولارًا أمريكيًا) .