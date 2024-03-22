نشرات جوية يقدّمها أطفال للتنبيه لخطر المناخ

يمكن لمشاهدي التلفزيون في جميع أنحاء العالم متابعة نشرة طقس غير عادية الخميس، إذ يطل أطفال على الشاشة الصغيرة، لتقديم توقعات جوية حول مستقبلهم الذي تهدده أزمة المناخ. من قناة «سي إن إن» الأميركية إلى «فرانس 2» الفرنسية مروراً بعشرات القنوات حول العالم، وبلغات عدة بينها الإسبانية والعربية والهندية، يشارك أطفال في جهد ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) وقناة الطقس «ويذر تشانل».

وتقول كايلي البالغة (11 عاماً) للمشاهدين في إحدى هذه النشرات «أنا كايلي أقدّم لكم تقريراً خاصاً جداً عن الطقس. من هنا في الأسفل إلى هناك في الأعلى، الوضع مجنون في كل مكان».