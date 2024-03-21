مهاجمون يقتلون 15 شخصاً في جنوب السودان

قال مسؤول كبير في جنوب السودان أمس، إن شباناً مجهولين قتلوا بالرصاص 15 شخصاً في منطقة بيبور، من بينهم مسؤول محلي، في أحدث أعمال عنف بالبلاد. وأسفرت الحرب الأهلية في جنوب السودان، التي اندلعت بعد عامين من استقلاله عن السودان وقامت بقدر كبير على أسس عرقية بين قبيلتي الدينكا والنوير، عن مقتل مئات الآلاف بين عامي 2013 و2018.

ووقع الحادث أول من أمس الثلاثاء عندما كان مفوض مقاطعة بوما في بيبور عائداً من زيارة لقرية في المنطقة.

وقال أبراهام كيلانغ وزير الإعلام في منطقة بيبور الإدارية الكبرى لـ«رويترز»: «ذهب المفوض مع فريقه إلى قرية نيات وعند عودته تعرض لكمين وقتل 15 شخصاً بينهم المفوض».

وذكر كيلانغ أنه يشتبه في أن المهاجمين شبان من قبيلة أنيواك بالمنطقة.