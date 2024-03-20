مستشفيات في الصين تغلق أقسام الولادة مع انخفاض المواليد

قالت صحيفة «ديلي إيكونوميك نيوز» الصينية التي تدعمها الدولة، إن العديد من المستشفيات في الصين توقفت عن تقديم خدمات الولادة هذا العام، مع تحذير خبراء من «نقص خدمات التوليد»، بسبب انخفاض الطلب، وسط تراجع قياسي في الولادات الجديدة. ووفقاً لإشعارات اطلعت عليها «رويترز»، أعلنت مستشفيات في أقاليم مختلفة منها تشجيانغ في الشرق، وجيانغشي في الجنوب خلال الشهرين الماضيين، إغلاق أقسام التوليد فيها.