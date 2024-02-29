اصطياد 500 وحيد قرن عام 2023 بجنوب إفريقيا

قتل الصيادون في جنوب إفريقيا نحو 500 وحيد قرن خلال العام الفائت في رقم شهد زيادة بـ11% عما سُجل عام 2022 على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لحماية هذا النوع من الحيوانات، بحسب ما أفادت السلطات الثلاثاء.

وتشهد جنوب إفريقيا التي تضم العدد الأكبر من حيوانات وحيد القرن في العالم عمليات صيد جائر يغذيها الطلب على قرون هذا الحيوان في آسيا، حيث تُستخدم في الطب التقليدي بسبب تأثيراتها العلاجية المزعومة. وذكرت وزارة البيئة أن 499 حيواناً من هذه الثدييات قُتلت عام 2023، معظمها في متنزهات مملوكة للدولة. وتعكس هذه الأرقام «صورة مقلقة» عن الوضع، بحسب منظمة «سايف ذي رينو إنترناشيونال» غير الحكومية.