تسرب في محطة فوكوشيما دون تأثير على البيئة

تسربت مياه شديدة الإشعاع من ماكينة معالجة في محطة فوكوشيما للطاقة النووية، لكن لم يصب أحد بأذى، كما لم تُظهر مراقبة الإشعاع أي تأثير على البيئة الخارجية، بحسب ما قالت الشركة المشغلة للمرفق، أمس. واكتشف أحد عمال المحطة التسرب، صباح يوم الأربعاء، أثناء فحص الصمامات في ماكينة المعالجة المصممة لإزالة السيزيوم من المياه الملوثة، بحسب شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، وتم إيقاف عمل الماكينة، لإجراء أعمال الصيانة.

وقالت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، حدث تسرب بنحو 5.5 أطنان مترية (6 أطنان) من المياه المشعة من خلال فتحة تهوية، تاركاً بركة من الماء على صفيحة حديدية بالخارج.