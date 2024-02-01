ملياردير أميركي يوقف تمويله لجامعة هارفارد

أوقف الملياردير كينيث جريفين، الذي تبرع بأكثر من نصف مليار دولار لجامعة هارفارد، تمويله للمؤسسة التعليمية بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع مسألة معاداة السامية داخل الحرم الجامعي، وأزمة أوسع على مستوى القيادة.

وأخبر جريفين الحاضرين في مؤتمر جمعية الصناديق المدارة في ميامي، أول من أمس، بأنه توقف عن التبرع في الوقت الحالي.

وتصدر جريفين العناوين في أبريل 2023 عندما تبرع بـ300 مليون دولار لكلية الآداب والعلوم بجامعة هارفارد، التي تعتبر أغنى جامعة في الولايات المتحدة، إذ تبلغ قيمة الهبات التي تتلقاها 50.7 مليار دولار.