الكبسولة «بيريجرين» تفشل في مهمة بالقمر

بعد أن فشلت الكبسولة «بيريجرين» في تحقيق هدف الهبوط التجاري الأول على القمر، من المقرر أن يتم تحطيمها في طريق عودتها إلى الأرض بطريقة خاضعة للسيطرة. وأعلنت شركة «أستروبوتيك»، أن الكبسولة يجب أن تحترق في الغلاف الجوي للأرض فوق جنوب المحيط الهادئ، على بُعد نحو 1000 كيلومتر شمال نيوزيلندا، صباح اليوم. وتم إطلاق مهمة «بيريجرين» الخاصة، الأسبوع الماضي، من مركز الفضاء في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية.

ومع ذلك، كانت هناك مشكلات بعد وقت قصير من الإطلاق، بما في ذلك خلل في نظام الدفع أدى إلى تسرّب وقود. وتمكّن المهندسون من تحقيق استقرار الكبسولة لفترة، ولكن تعيّن التخلي عن هدف الهبوط على القمر.