بايدن يتفاجأ بسعر عصير ثمنه 6 دولارات

تهرّب المتحدث باسم البيت الأبيض من سؤال أحد مراسلي قناة «فوكس»، يوم الأربعاء، بعد أن سأل عن سبب تفاجؤ الرئيس الأميركي جو بايدن، بأن عصيراً في ألينتاون، بولاية بنسلفانيا، يكلف ستة دولارات، خلال جولة الأسبوع الماضي.

وقال مراسل القناة، إدوارد لورانس، «يوم الجمعة الماضي، كان الرئيس في مقهى في ولاية بنسلفانيا، وبدا مندهشاً من أن سعر العصير ستة دولارات، وأن سعره كان باهظ الثمن»، متابعاً «فهل يدرك الرئيس الآن التكاليف التي يتحملها الأميركيون؟». وتوقف الرئيس بايدن، يوم الجمعة، عند العديد من الشركات الصغيرة في منطقة ألينتاون، لتسليط الضوء على ازدهار المنطقة التي تعج بالشركات الصغيرة الناشئة. وساعدت الطفرة في خلق فرص العمل، وفي الوقت نفسه جذبت الاستثمارات في التصنيع والبنية التحتية.

أمّا بالنسبة لمفاجأة بايدن بسعر العصير، فيبدو أن الرئيس كان يمزح، فقط، وفقاً للبيت الأبيض. وعندما يكون بايدن مع الصحافيين، فإنه يقضي وقتاً ممتعاً، وأحياناً يعرض شراء القهوة لهم. وفي ألينتاون، كانت هناك مجموعة كبيرة من الإعلاميين، وتأكد من حصول الجميع على القهوة والمعجنات، وفقاً للبيت الأبيض.

وألقت الإدارة الأميركية باللوم على الجمهوريين لعدم اهتمامهم بخفض تكاليف الرعاية الصحية للأميركيين، وهو سبب عدم تصويت الجمهوريين لصالح قانون خفض التضخم. واحتاجت الأسرة الأميركية، إلى دفع 211 دولاراً إضافياً، في ديسمبر، لشراء السلع والخدمات نفسها التي كانت تدفعها قبل عام واحد بسبب التضخم الذي لايزال مرتفعاً. ويدفع الأميركيون في المتوسط 1020 دولاراً إضافياً، كل شهر، مقارنة بالوقت نفسه قبل عامين.

وتأتي أحدث النتائج وسط تشاؤم متزايد بين الأسر الأميركية بشأن وضعها المالي في عهد بايدن. وأظهر استطلاع حديث أن 50% من الأميركيين يقولون إن وضعهم المالي أصبح أسوأ منذ الانتخابات الرئاسية لعام 2020. عن «فوكس نيوز»