على الرغم من إنفاق مليارات الدولارات على تحديث نظام مراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة، أعادت أزمة فنية تسببت في اضطراب حركة الطيران على مستوى البلاد فتح ملف تقادم البنية التحتية للملاحة الجوية، وسط خلاف بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وأعضاء في الكونغرس بشأن حجم التمويل الإضافي المطلوب وآليات إنفاقه.

ووصلت تداعيات الأزمة، التي أدت إلى توقف نحو 3500 رحلة جوية داخلية وإلغاء نحو 12 ألفاً و500 رحلة أخرى، وتسببت في تعطل سفر 1.5 مليون مسافر في أنحاء الولايات المتحدة، إلى الكونغرس، حيث واجه مسؤولو الإدارة الأميركية تحفظات بشأن خططهم لتحديث النظام ومنع تكرار مثل هذه الاضطرابات.

وخلال مأدبة الغداء السياسية الأسبوعية لأعضاء الكونغرس الجمهوريين، دعا وزير النقل الأميركي، شون دافي، إلى إقرار خطة إنفاق بقيمة 50 مليار دولار، تستهدف صيانة نظام مراقبة الحركة الجوية القديم واستبدال مكوناته، معتبراً أن تقادم البنية التحتية يمثل أحد الأسباب الرئيسة للأزمة الأخيرة.

وقال دافي للصحافيين: «كلما طال بقاؤنا على شبكة قديمة ومتهالكة، أصبحت أقل أماناً». وأضاف أنه يطلب دعم الخطة من الحزبين، مشيراً إلى أنه سيترك للمشرعين متابعة الإجراءات اللازمة.

لكن الحصول على هذا الدعم لا يبدو سهلاً، إذ يرى عدد من الديمقراطيين أن الإدارة لم تنفق كامل المبالغ التي خصصها الكونغرس بالفعل لمشروعات التحديث.

ووصفت النائبة الديمقراطية العضو البارز في لجنة المخصصات بمجلس النواب، روزا ديلاورو، الطلب الجديد بأنه «طلب من دون خطة حقيقية للتنفيذ». كما أبدى بعض الجمهوريين تحفظاتهم على إقرار تمويل إضافي قبل تقديم تفاصيل واضحة بشأن أوجه إنفاقه.

واعتبر السيناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا، جون كينيدي، أن طلب دافي البالغ 50 مليار دولار مرتفع وغير محدد بما يكفي. وقال للصحافيين، الثلاثاء: «لن نمنحهم 50 مليار دولار، لكنني أعتقد أننا مستعدون لتوفير الأموال اللازمة لاستبدال الأسلاك النحاسية بالألياف الضوئية ومحاولة وقف النزيف».

وتأتي أزمة نظام إدارة الطيران الفيدرالية ضمن سلسلة أعطال تقنية أعادت تسليط الضوء على تقادم عدد من أنظمة الاتصالات والخدمات الأساسية في الولايات المتحدة.

وشملت الأعطال، وفقاً للتقرير، توقف برنامج «مايكروسوفت آوتلوك» في 12 نوفمبر، ما أثر في خدمات البريد الإلكتروني لملايين الأميركيين، إلى جانب تعطل الخدمات المصرفية الإلكترونية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك «تشيس»، الاثنين الماضي، وحدوث خلل في الاتصالات الداخلية السرية لوكالة الأمن القومي، الثلاثاء.

ولم تكن المخاوف بشأن تقادم أنظمة إدارة الطيران الفيدرالية جديدة، ففي عام 2021، أُقر قانون للبنية التحتية خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، تضمن مخصصات لتحديث المطارات وأنظمة مراقبة الحركة الجوية.

ومع ذلك، خلص تقرير لمكتب المساءلة الحكومية، صدر في عام 2024، إلى أن 51 نظاماً من أصل 138 نظاماً لمعلومات الحركة الجوية التابعة للإدارة أصبحت «غير قابلة للاستمرار»، بسبب تقادم المعدات ونقص قطع الغيار، مشيراً إلى بطء تحديث الأنظمة الأكثر أهمية والأكثر عرضة للمخاطر.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أبلغ دافي، الكونغرس بأن تحديث النظام يتطلب 30 مليار دولار إضافية، قبل أن يرفع المبلغ المطلوب إلى 50 مليار دولار عقب أزمة توقف الرحلات.

وأثار رفع سقف التمويل تحفظات لدى مشرعين من الحزبين، فيما قال ديمقراطيون إن الإدارة لم تنفق سوى 5 مليارات دولار من أصل 14.4 مليار دولار مخصصة لتطوير نظام الملاحة الجوية.

ويتمثل أحد أبرز التحديات أمام إدارة ترامب في تمرير حزمة تمويل بهذا الحجم، في ظل اقتراب انتهاء دورة الكونغرس الحالي الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

ويرى جون هانسمان، أستاذ الطيران في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن نظام الملاحة الجوية الأميركي يعاني نقص التمويل منذ عقود، لكنه لايزال يعمل بكفاءة جيدة. وأشار إلى أن استبدال الشبكة يمثل عملية بالغة التعقيد، تشبه تجديد منزل مع استمرار الإقامة فيه.

وقال هانسمان إن «تحديث النظام يمكن أن يتم باستخدام التكنولوجيا المتاحة حالياً أو بالاستفادة من التقنيات الأحدث»، لافتاً إلى أن أحد الجوانب الإيجابية في الأزمة الأخيرة تمثل في عدم التردد في إيقاف تشغيل النظام عندما ظهرت مؤشرات إلى وجود تداخل في الاتصالات بين مراقبي الحركة الجوية والطيارين.

وشدد على ضرورة عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه تعريض سلامة النظام الحالي للخطر، محذراً من أن عملية التحديث قد تكشف عن مشكلات غير متوقعة بسبب تعقيدات البنية التقنية القائمة، ما يستدعي وضع خطط مسبقة للتعامل معها. في المقابل، أبدى مشرعون ديمقراطيون دعماً مبدئياً لتوفير التمويل اللازم لإصلاح النظام. وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، في تصريح لشبكة «سي إن إن»، إنه يؤيد توفير الأموال المطلوبة لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية، لكنه أضاف: «لقد منح الكونغرس الإدارة ما طلبته». عن «كريستيان ساينس مونيتور»

• أزمة نظام إدارة الطيران الفيدرالية تأتي ضمن سلسلة أعطال تقنية أعادت تسليط الضوء على تقادم عدد من أنظمة الاتصالات والخدمات الأساسية في أميركا.