الجليد والأمطار الثلجية يتسببان بإلغاء مئات الرحلات في ألمانيا

أدى تساقط الجليد بكثافة وانهمار أمطار ثلجية في جميع أنحاء ألمانيا، أمس، إلى إلغاء مئات من رحلات الطيران والقطارات، ووقوع حوادث في طرق مغطاة بالجليد، وإغلاق مدارس.

وألغى مطار فرانكفورت أكثر من 500 رحلة جوية، بينما تم إلغاء أكثر من 250 رحلة وصول ومغادرة في مطار ميونيخ.

وفي غرب ألمانيا أغلق مطار زاربروكن أبوابه تماماً، وتأثر مطارا دوسلدورف وكولونيا - بون الدوليين أيضاً بسبب تأخير وإلغاء الرحلات، وألغت شركة السكك الحديد الوطنية العديد من رحلات المسافات الطويلة، وأعلنت اقتصار السرعة القصوى لقطارها السريع «آي سي إي» على 200 كيلومتر في الساعة بسبب الطقس السيئ.

وأسفرت الأمطار الثلجية في غرب وجنوب ألمانيا أيضاً عن وقوع عدد لا يحصى من الحوادث على الطرق المتجمدة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء. وقررت إدارات عدد كبير من المدارس ورياض الأطفال في البلاد إغلاق أبوابها كإجراء احترازي، وعرضت بعض الشركات على موظفيها خيار العمل من المنزل. وكانت خدمة الطقس الألمانية قد أعلنت أنه من المتوقع تساقط الثلوج بكثافة، خصوصاً في وسط وجنوب ألمانيا، كما ستؤثر تلك الأجواء على حركة السكك الحديدية والرحلات الجوية. وحذر خبراء الأرصاد الجوية من خطر شديد للجليد الأسود في الجنوب الغربي، وانتشار الجليد الأسود على نطاق واسع في النصف الجنوبي من البلاد، ويتوقع مطار فرانكفورت إلغاء العديد من الرحلات بسبب تساقط الثلوج.

وأعلنت شركة فرابورت المشغلة لأكبر مطار ألماني (فرانكفورت) الثلاثاء أن الحركة الجوية قد تكون مقيدة بشدة حتى الخميس.