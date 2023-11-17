الرئيس الصيني سيرسل مزيداً من الباندا إلى أميركا

ألمح الرئيس الصيني شي جينبينغ، مساء الأربعاء، إلى أن الصين سترسل حيوانات باندا جديدة إلى الولايات المتحدة، ووصفها بأنها «رسالة صداقة بين الشعبين الصيني والأميركي». وقال شي في كلمة ألقاها خلال مأدبة عشاء مع قادة الأعمال: «نحن على استعداد لمواصلة تعاوننا مع الولايات المتحدة بشأن الحفاظ على الباندا، ونبذل قصارى جهودنا لتلبية رغبات سكان كاليفورنيا، من أجل تعميق العلاقات الودية بين شعبينا». وجاء هذا التلميح في نهاية يوم عقد فيه شي والرئيس الأميركي، جو بايدن، أول اجتماع مباشر بينهما منذ عام، وتعهّدا بمحاولة تخفيف التوترات.

ولم يذكر جينبينغ تفاصيل إضافية حول توقيت إرسال الباندا.