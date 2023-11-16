مهاجم بيلوسي خطّط لبث استجوابها عبر الإنترنت

كشف ديفيد ديباب، المتهم بمهاجمة زوج نانسي بيلوسي بمطرقة العام الماضي، لهيئة محلفين فيدرالية، كيف دفعته معتقداته السياسية إلى منزل عائلة بيلوسي، لاستجواب رئيسة مجلس النواب السابقة. وفي شهادة مثيرة، استمرت لأكثر من ساعة، قدّم ديباب نظرة مفصلة عن دوافعه في ذلك المساء من أكتوبر، والتي وصفها بأنها جزء من خطة أكبر لإنهاء الفساد في الولايات المتحدة.

وقال إنه أراد التحدث إلى رئيسة مجلس النواب، حينها، حول التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، وخطط لارتداء زي حصان ذي قرن (يونيكورن)، وتحميل استجوابه لها على الإنترنت.

وبدلاً من ذلك، في الساعات الأولى من يوم 28 أكتوبر 2022، عثر المهاجم على زوجها بول بيلوسي البالغ 82 عاماً وضربه، كما يقول ممثلو الادعاء.