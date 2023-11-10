«نجمة مجتمع» مكسيكية تنفي علاقة غرامية مع ولي العهد الدنماركي

انتقدت إحدى نجمات المجتمع المكسيكي شائعات «خبيثة» بأنه تربطها علاقة غرامية مع ولي العهد الدنماركي، الأمير فريدريك، حيث نشرت مجلة إسبانية صوراً لهما في نزهة بمدريد، من دون زوجته الأميرة ماري البالغة 19 عاماً.

وكان وريث العرش الدنماركي (55 عاماً) قد التقى جينوفيفا كازانوفا (47 عاماً) في العاصمة الإسبانية نهاية الأسبوع الماضي، لحضور معرض لأعمال بابلو بيكاسو. ونشرت مجلة «ليكتوراز» الإسبانية صورة للاثنين وهما يتجولان في شوارع مدريد. وبعد أن بدأت الشائعات حول وجود علاقة رومانسية بينهما في الانتشار، وصفت جينوفيفا الشائعات بأنها «خبيثة» وغير صحيحة.

وقالت: «أنفي بشكل قاطع التصريحات التي تشير إلى علاقة رومانسية بيني وبين الأمير فريدريك». وأضافت: «أي حديث من هذا النوع لا يفتقر إلى الحقيقة فحسب، بل يُحرّف الحقائق بطريقة خبيثة». ومضت قائلة: «لقد كلفت بالفعل محامين سيهتمون بالخطوات المناسبة لحماية حقي في الخصوصية».

ووفقاً لصحيفة «هولا»، فقد كانت رحلة ولي العهد الأمير فريدريك إلى إسبانيا للاستمتاع بالمعارض الفنية، ومشاهدة الفلامنكو وزيارة المطاعم الجديدة. ويعتقد أنه كان يخطط لحضور معرض بيكاسو مع صديق مشترك له مع جينوفيفا، لكن في اللحظة الأخيرة لم يتمكن الصديق من الذهاب، وطلب من جينوفيفا مرافقته. وبعد زيارة المعرض، سار الاثنان عبر متنزه «إل ريتيرو»، قبل التوجه إلى تناول العشاء.