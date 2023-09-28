8 قتلى صعقاً بالكهرباء في جنوب إفريقيا خلال أمطار غزيرة

أعلنت السلطات في جنوب إفريقيا، أول من أمس، أن ثمانية أشخاص، بينهم أربعة أطفال، لقوا مصرعهم صعقاً بالكهرباء في مدينتي صفيح في كيب تاون، خلال أمطار غزيرة هطلت في نهاية الأسبوع الماضي، وتسبّبت بفيضانات وانهيارات أرضية. وقالت بلدية المدينة الساحلية الواقعة في جنوب غرب البلاد في بيان إن «مركز إدارة الكوارث يؤكد مصرع ثمانية أشخاص صعقاً بالكهرباء. أربعة أشخاص قضوا في حي دريفتساندز العشوائي، وأربعة أطفال في حي كليبفونتين العشوائي».

وفي جنوب إفريقيا، يعيش سكان مدن الصفيح في أكواخ مبنية بشكل عشوائي، وبعضها متصل بشبكة الكهرباء بشكل غير قانوني عن طريق أسلاك ممدودة كيفما اتفق.

وتضرّر نحو 6000 شخص و1500 مسكن من جرّاء العاصفة التي رافقتها رياح عاتية وأمطار غزيرة، قبل أن تتراجع حدّتها مساء الإثنين، بحسب السلطات.

وتمّ إجلاء عشرات السكان بعدما حاصرتهم المياه. وأدّت العاصفة إلى فيضان أنهر وانقطاع التيار الكهربائي عن أحياء عدّة في كيب تاون، المدينة السياحية المطلة على المحيط الأطلسي.