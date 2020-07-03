«تويتر» تزيل صورة نشرها ترامب بسبب حقوق الملكية الفكرية

المصدر: واشنطن - رويترز

أزالت شركة «تويتر» صورة نشرها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على منصتها للتواصل الاجتماعي، بعد أن تلقت شكوى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية من صحيفة «نيويورك تايمز».

ونشر ترامب التغريدة يوم 30 يونيو، وكتب فيها: «في الواقع هم لا يلاحقونني بل يلاحقونك أنت، أنا فقط أقف في طريقهم»، واستخدم صورة له في الخلفية.

وصورة الخلفية التقطها مصور «نيويورك تايمز» لتنشر مع تحقيق، في سبتمبر 2015، عن ترامب مرشح الرئاسة في ذلك الوقت.

وتعرض «تويتر» الآن في مكان الصورة التي أزالتها رسالة تقول «هذه الصورة أزيلت استجابة لبلاغ من صاحب حقوق الملكية الفكرية».

وهذه هي أحدث خطوة تتخذها «تويتر» لإزالة تغريدات لترامب، بسبب ما تقول الشركة إنها شكاوى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، أو لأنها تمثل انتهاكاً لسياستها المناهضة للتهديد بالعنف، أو لأسباب أخرى.

وبدأت «تويتر» التحرك ضد تغريدات ترامب، في مايو الماضي، وتصادمت معه مراراً منذ ذلك الحين. وهدد الرئيس بتغيير القوانين المنظمة لمواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وصفت «تويتر» إحدى تغريداته عن التصويت بالبريد بأنها غير دقيقة، وحجبت تغريدة عن النهب قالت إنها تحرض على العنف.

وأزالت كذلك منصات «تويتر» و«فيس بوك» و«إنستغرام»، مقطع فيديو نشره ترامب في إطار حملة لتكريم جورج فلويد، الأميركي من أصل إفريقي الذي قتل في مينيابوليس أثناء احتجاز الشرطة له، بسبب شكاوى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية.

ولم ترد «تويتر» أو «يويورك تايمز»ن عندما اتصلت بهما «رويترز» للتعليق.

- بدأت «تويتر» التحرك ضد تغريدات ترامب، في مايو الماضي، وتصادمت معه مراراً منذ ذلك الحين.

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