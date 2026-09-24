ترامب: سأناقش مع شي الذكاء الاصطناعي ونرغب في "ترك الأمور على حالها"

قال ‌الرئيس ​الأميركي دونالد ترامب إن الذكاء الاصطناعي سيكون"موضوع النقاش الرئيسي" عندما يلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم ‌الخميس، لكنه أشار إلى أن الزعيمين ‌يرغبان في ترك ‌الأمور على ‌حالها.

وكتب ترامب ‌في منشور على ​وسائل التواصل ‌الاجتماعي، ​مستخدما المصطلح الذي يفضله للإشارة إلى ​الذكاء الاصطناعي "يوم مهم مع الرئيس الصيني شي. سيكون الذكاء الفائق موضوعا رئيسيا للنقاش، لكنني أريد ترك الأمور تماما كما ‌هي".

وقال ترامب "هذا هو موقف ​الصين أيضا. ووسيلة الحماية لدينا هي وزارة العدل!".