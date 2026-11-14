رويترز: ترامب أبلغ مستشاريه أنه لن يقصف إيران إذا لم تحدث استفزازات

نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر وصفتها بالمطلعة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ كبار مستشاريه خلال الأيام القليلة الماضية أنه قد يحجم عن مهاجمة إيران إذا لم تواجه الولايات المتحدة أي استفزازات جديدة من طهران.

وذكرت الوكالة أن ترامب قال خلال اجتماعات مع مستشاري الأمن القومي إنه يفكر في الإحجام عن شن ضربات ضد إيران.

وجاءت التصريحات التي أدلى بها ترامب في أحاديث خاصة استكمالاً لتصريحاته العلنية التي قللت من احتمالية استئناف الحرب واسعة النطاق.

وقال مسؤول في البيت الأبيض في بيان: "بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، فإن الرئيس ترامب هو العقل المدبر وصاحب القرار الوحيد الذي يملك زمام الأمور، وسيضمن دائماً حماية مصالح أميركا".

وأضاف: "الولايات المتحدة في موقف قوي جداً بفضل سيطرتها على مضيق هرمز وانهيار الاقتصاد الإيراني. وحده الرئيس ترامب يعلم ما سيفعله ومتى".